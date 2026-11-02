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Стар телескоп на НАСА се завръща към Земята след провалена спасителна мисия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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стар телескоп наса завръща земята провалена спасителна мисия
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Остарелият космически телескоп „Суифт" на НАСА едва се задържа в космоса, след като започна да губи височина, а опитът да бъде изтеглен в по-висока орбита беше неуспешен, предаде Асошиейтед прес.

Космическите сили на САЩ прогнозират, че той ще падне на Земята в петък или около тази дата.

Очаква се по-голямата част от телескопа, тежащ около тон и половина, да изгори в атмосферата. Според Брад Ценко от НАСА, главен учен на мисията, няколко парчета, изработени от волфрам, който е по-плътен от олово, както и някои части от огледалата, биха могли да оцелеят при навлизането в атмосферата.

Тези отломки най-вероятно ще паднат в океана. Големи части от Африка, Австралия, Индия, Югоизточна Азия, Централна и Южна Америка се намират в зоната, в която се очаква телескопът да навлезе в атмосферата. Космическите сили на САЩ проследяват случващото се с остарелия телескоп, отбелязва Асошиейтед прес.

Преустановяването на дейността му натъжава екипа, ангажиран със „Суифт“, но в същото време те изпитват дълбока благодарност за наблюденията, които телескопът направи през 22-те си години в орбита. Апаратът беше изстрелян на 20 ноември 2004 г., за да търси едни от най-големите експлозии във Вселената: гама-изригвания и супернови.

„Знаехме, че този ден ще дойде още преди изстрелването на „Суифт“, казва Джон Ноусек от Университета на щата Пенсилвания. Той е астрономът, ръководил екипа за управление на телескопа.

Интензивната слънчева активност през последните няколко години доведе до загуба на височина за „Суифт" по-бързо от обичайното.

Преди година НАСА нае компанията „Каталист спейс“, за да организира спешна спасителна операция. Но роботът й LINK се сблъска с проблеми след изстрелването си през юли т.г. и не успя да се приближи на разстояние по-малко от 12 до 15 километра до телескопа. През септември той изгоря в земната атмосфера.

Телескопът „Суифт“ възобнови наблюденията си, след като опитът за спасяване беше прекратен, и откри още гама-лъчеви изблици и други събития с ултрависока енергия. Към края на октомври обаче беше на твърде ниска орбита, за да остане стабилен за наблюдения, което наложи системите му да бъдат изключени, отбелязва Асошиейтед прес.

Равносметката от работата му: засне над 2000 гама-изригвания и 1400 експлодиращи звезди, както и множество комети, астероиди и черни дупки, които разкъсват звезди. Най-голямото предимство на телескопа беше способността му да се завърта бързо – откъдето идва и името му – към избухващи небесни събития, допълва Асошиейтед прес.

#телескопа Суифт #телескоп на НАСА #спасителна мисия #НАСА

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