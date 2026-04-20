150 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

Стотици ученици участваха в играта "По стъпките на героите" в Борисовата градина, посветена за Априлската епопея

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Чете се за: 01:52 мин.
Стотици ученици участваха в играта "По стъпките на героите" в Борисовата градина, посветена за Априлската епопея
В София стотици ученици се събраха в Борисовата градина, за да се включват в играта "По стъпките на героите", която цели да задълбочи знанията им за Априлската епопея.

Повече от 500 ученици се включиха в играта. В началото децата получиха карта, на която бяха обозначени паметниците на Васил Левски, Христо Ботев, Георги Бенковски, Тодор Каблешков и Захари Стоянов По картата те трябваше да се ориентират къде се намират паметниците и да ги открият. На всеки от тях ги чакаха студенти от НАТФИЗ, с които им задаваха въпроси по история, за да тестват тяхната обща култура.

При правилен отговор учениците получаваха парче от пъзел, който накрая трябваше да сглобят.

Ирина Дакова, зам.-кмет по направление "Култура и туризъм" в СО: "Целта е да могат децата да научат през игри, преживяване през нашия град, по-динамичен, нещо с което по по-лесен начин да научат историята ни, да научат фактите ни и да опознаят града ни."

Алекси Вълчевски: "Априлското въстание е важно, защото заради него Европа чува за зверствата на Османската империя и започват журналисти като Макгахан да пишат и светът чува в каква ситуация е изпаднала България и им се притичва на помощ, затова трябва да помним Априлското въстание."

Освен учениците, които бяха тук, за да се включат в играта, имаше и такива, които дойдоха специално, за да поднесат светя пред някои от паметниците.

#По стъпките на героите #игра #София #Борисова градина #ученици

