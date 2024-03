Световни лидери осъдиха терористичния акт в Русия

Световни лидери осъдиха терористичния акт в Москва.

Европейският съюз заяви, че е "шокиран и ужасен". Нашите мисли са с всички засегнати руски граждани", каза говорител на съюза.

I strongly condemn the terrorist attack against civilians in the Crocus City Hall in Moscow claimed by the Islamic State.



My thoughts are with the victims and their families during this tragic time.