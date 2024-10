Татуирай си име

Да си татуираш името на някого на китката, глезена или рамото не е особено рядко явление. Особено у нас. Няма начин да не сте виждали не чак толкова съвършени творби на изкуството, които показват любовта на мъжете към някоя Мария, Иванка или Лили. С времето и тази индустрия се разви главоломно и вече надписите могат да са далеч по-изящни, дори даден лик може гордо да грейне на нечий гръб в знак на вечна преданост и обич.



Футболните фенове – или поне най-запалените и фанатичните – понякога стигат до крайности и решават, че толкова много боготворят даден отбор, че трябва да отделят специална част от тялото си, която да му принадлежи и там вече да присъства емблемата на тима, някакъв слоган от сорта на You Will Never Walk Alone или паметен резултат, чрез който завинаги да опитват поне малко да дразнят и големия си съперник. Някои привърженици си татуират имената или лицата на техните футболни герои – вероятно в най-голяма степен това е валидно за вече покойния Диего Армандо Марадона. Но далеч по-рядко и дори на моменти абсурдно звучи футболисти да си татуират … други футболисти. Има и такива случаи.



Да започнем от слабо популярния, но все пак играещ в шотландското първенство Топи Кескинен. Финландското крило се присъедини към Абърдийн през това лято и вече е съотборник с нашия национален вратар Димитър Митов. Та Кескинен веднага привлече интереса на медиите, защото те откриха, че той има татуировка на Уейн Руни, който на всичкото отгоре е хвърлил целеустремено въдица в открити води. Изглежда доста нелогично, но за всичко си има обяснение. Офанзивният играч разказва, че просто Руни му е бил любимият футболист в миналото, а хобито му извън професията е да лови риба из Финландия, което никак не изглежда странно. В крайна сметка – ако ще има татуировка, поне тя да има някакво значение, нали така?!



Доста по-учудващо изглежда стореното с мастило от нападателя Ричарлисон. Бразилският национал е отделил 2/3 от гърба си, за да се „сдобие“ с три лика – на Феномена Роналдо. Хайде – да кажем, че Роналдо беше същинско вдъхновение за любителите на футбола през 90-те и в началото на новия век и само можем да си представим какво е значението на усмихнатия стрелец за сънародниците му. Вторият играч, който може да бъде разпознат на гърба на Ричарлисон, е Неймар. Добре, ще приемем, че мащабите на популярност на Неймар също отдавна са надминали стандартните. Третият човек на гърба на Ричарлисон е … самият Ричарлисон. Е, това вече изглежда малко самовлюбено, не мислите ли?



Понеже споменах Марадона, изобщо не е преувеличена теорията, че той е най-татуиранията играч сред професионалните футболисти и гилдията. Из Интернет могат бързо да ви попаднат следните случаи – някои известни, други не чак дотам: Езекиел Лавеци (играл за Наполи, където дон Диего е икона и отдавна е митологизиран и националния отбор на Аржентина); Маркос Рохо (друг аржентински национал, направил кариера още в Бока Хуниорс и Манчестър Юнайтед); Лоренцо Инсиние (италианец, един от най-ревностните почитатели на татуировките, който решава да се сдобие с лика на Марадона на крака си след смъртта на великия аржентинец, все пак Инсиние прекара доста голяма част от кариерата си в Неапол); Лучо Гонсалес (играл в Ривър Плейт и Порто, попаднал в националния тим на Аржентина, когато треньор е именно Марадона – вероятно в съблекалнята е било леко неловко); Гаспар Сервио (още един състезател, за когото обстановката в съблекалнята е била навярно дори комична, защото Марадона му става треньор в мексиканския Дорадос); Ямила Родригес (аржентинска футболистка, която получава критика, че освен Марадона има татуировка и на … Кристиано Роналдо. Упс, Лионел Меси не харесва това.)

