Тетевенският исторически музей пази знамена на Хвърковатата чета на Бенковски (СНИМКИ)

Знамена на Хвърковатата чета на Георги Бенковски пази Тетевенският исторически музей.

Споменът за героя от Априлското въстание и неговите другари още е жив в Тетевенския край, където той губи живота си след предателство.

В този район са намерени няколко знамена на четата, като едно от тях - известно под номер 6, е сред първите експонати на музея, разказа директорът на културната институция.

