ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
От днес учебните заведения на територията на Община Несебър минават в онлайн режим на обучение в следващите три дни. Мерките се предприемат, заради влошената метеорологична обстановка. Валежите продължаха през цялата нощ, като вали и към този момент.

Достъпът до ваканционно селище “Елените” е забранен, заради риск от нови наводнения.

Остава и контролно-пропускателният пункт преди входа на курорта, както и 24-часовата полицейска охрана.

Мерките се предприеха, заради случаите на мародерство в курорта. Много апартаменти и къщи са с разбити врати и прозорци, което е предпоставка за кражби.

#валежи #онлайн обучение #несебър

