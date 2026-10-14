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Умоджа Гибсън блесна за Барселона при драматична победа в Евролигата

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Чете се за: 05:00 мин.
Спорт
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Българският национал отбеляза 13 точки при успеха над Макаби Тел Авив, а Панатинайкос продължи без загуба след петия кръг на турнира

Умоджа Гибсън
Снимка: Wojciech Figurski / 058sport.pl / PZKosz
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Българският баскетболен национал Умоджа Гибсън изигра силен мач за Барселона и имаше важен принос за драматичната домакинска победа с 90:87 над Макаби Тел Авив в среща от петия кръг на Евролигата. Натурализираният американски гард беше сред най-полезните състезатели на каталунците, които записаха третия си успех от началото на сезона.

Гибсън завърши двубоя с 13 точки, 1 борба и 2 асистенции за 20 минути игрово време, като помогна на испанския гранд да преодолее съпротивата на израелския съперник.

Най-резултатен за Барселона беше Кевин Пънтър, който реализира 19 точки и добави 2 борби и 3 асистенции.

Двубоят предложи сериозна интрига, като Макаби успя да се оттегли на почивката с минимална преднина от 42:40. Гостите демонстрираха добра организация през първото полувреме и поставиха домакините в ролята на догонващи.

След подновяването на играта обаче Барселона повиши темпото и успя да обърне развоя на срещата. Каталунците изиграха по-силна трета четвърт и преди заключителните десет минути вече водеха с 67:63.

В последната част Макаби продължи да оказва съпротива, но испанският тим съумя да запази предимството си и да стигне до крайния успех с три точки разлика.

Победата беше трета за Барселона в първите пет кръга на Евролигата, докато Макаби Тел Авив допусна четвъртото си поражение и продължава да изпитва затруднения в началото на кампанията.

Силното представяне на Умоджа Гибсън е положителен знак и за българския национален отбор, чийто гард продължава да трупа ценен опит на най-високо европейско клубно ниво.

В друг от най-интересните двубои Панатинайкос продължи безгрешната си серия, след като победи Партизан със 72:55 като гост в Белград.

Гръцкият гранд постигна пети пореден успех и остана единственият отбор без поражение след първите пет кръга, като оглавява временното класиране.

Срещата имаше и допълнителен емоционален заряд заради завръщането на Желко Обрадович в Белград срещу бившия му клуб Партизан.

Въпреки атмосферата в сръбската столица, Панатинайкос демонстрира превъзходство и не остави сериозни шансове на домакините.

Найджъл Хейс-Дейвис беше сред водещите фигури за гостите, като завърши с 14 точки и 2 борби. За Партизан поражението беше второ поредно и второ от началото на сезона.

Фенербахче също записа убедителна победа, след като се наложи над Жалгирис с 99:80 в Истанбул.

Турският гранд се върна на победния път и вече има актив от четири успеха и едно поражение, което му отрежда третата позиция във временното класиране.

Решаваща за успеха се оказа третата четвърт, в която домакините наложиха сериозно превъзходство и увеличиха преднината си до 78:56 преди последните десет минути.

Най-резултатен за Фенербахче беше Шейвън Шийлдс със 17 точки, 3 борби и 1 асистенция.

Същият баланс от четири победи и една загуба има и Олимпиакос на българската звезда Александър Везенков. Гръцкият тим постигна впечатляващ успех срещу Валенсия, който беше определен като най-големия обрат в историята на Евролигата.

В останалите срещи от вторник вечер Цървена звезда постигна драматична победа с 84:82 при гостуването си на френския АСВЕЛ Лион-Вильорбан.

Дубай Баскетбол също се поздрави с успех далеч от дома, след като надигра Баскония с 93:79 в Испания.

Реал Мадрид продължи възхода си след трудното начало на сезона, като победи Армани Олимпия Милано с 98:89 като гост. За испанския гранд това беше втори пореден успех след серия от три загуби в първите три кръга.

Така петият кръг на Евролигата затвърди лидерската позиция на Панатинайкос, докато преследвачите продължават битката за челните места.

#Умоджа Гибсън #Евролига 2026/2027 #БК Барселона

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