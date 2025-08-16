БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

СРЕЩАТА ТРЪМП - ПУТИН

Урсула фон дер Лайен: Силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Запази
Урсула фон дер Лайен
Снимка: БТА
Слушай новината

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение за всяко мирно споразумение, което да сложи край на войната, предаде Ройтерс, като се позова на пост на ръководителя на ЕК в социалната платформа "Екс".

"ЕС работи тясно със Зеленски и САЩ, за да постигне справедлив и траен мир. Силните гаранции за сигурност, които ще защитават жизненоважните интереси на Украйна и Европа, са от съществено значение", написа Фон дер Лайен.

#срещата Тръмп-Путин #Урсула фон дер Лайен

Водещи новини

След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка” Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка”
Чете се за: 03:55 мин.
По света
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово Голям пожар избухна край Българово
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Продължава борбата с пожара край село Илинденци в Пирин
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Започна възстановяването на железопътната инфраструктура след...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Километрични задръствания в Кресненското дефиле заради трафика към...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ