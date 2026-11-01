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В Деня на народните будители: Среща на обичания певец Веселин Маринов с ученици от Владая

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
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Снимка: БНТ
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Обичаният певец Веселин Маринов е бил на гости на учениците от 36-то основно училище "Св. Климент Охридски" във Владая, по случай Деня на народните будители. Вижте с какво настроение и какви впечатления са останали децата след тази среща...

Виктория: Камерата работи ли?

Симеон: Работи, започвай!

Виктория: Добро утро. Ние сме репортерите от 86-о основно училище във Владая.

Симеон: И наскоро имахме специален гост.

Виктория: Този път въпросите задавахме ние.

Пламена: Моят въпрос беше кои бяха любимите му будители, хората, които го запалиха по музика. Той ми отговори, че на първо място неговият будител е майка му.

Елена: "Моят въпрос беше дали морето или планината са по-доброто вдъхновение. Той ми отговори, че морето е много по-хубаво, защото е символ на любовта.

Марияна: Той създава едни такива хубави песни, където те карат да танцуваш, да се веселиш, няма лоши думи, нито пошлост.

– Радостен бях, че изпяхме песента.

– Песните са му много хубави, има много добро сърце.

– Песните на Веско Маринов се свързват с България, с добротата, със сърцето.

Никол, мажоретка: Бях много развълнувана, лично аз не се притеснявах, че той ще дойде, даже много бях радостна и много бях щастлива, че ще танцуваме на негова песен.

Руми, мажоретка: Винаги с неговите песни ни казва, че трябва да се обичаме, нас, себе си, и трябва да обичаме хората, които нас ни обичат.

– Г-н Маринов, благодарим ви от сърце, че бяхте с нас на Празника на народните будители. Искаме да ви питаме един въпрос – ако вашите будители, композиторът Тончо Русев и поетът Евтим Евтимов бяха до вас, вие какво бихте им казали?

Вижте и целия разговор с Веселин Маринов в студиото на "Денят започва"

#Деня на народните будители #Веселин Маринов #владая #ученици

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