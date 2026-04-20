В Панагюрище поставиха знаме с надпис "Свобода или смърт" на връх Маньово бърдо

Шествие премина днес през центъра на Панагюрище - градът център на историческите събития.



Участниците се изкачиха до паметника на връх Маньово бърдо, където беше поставено знаме с надпис "Свобода или смърт". С мащабна програма община Панагюрище ще отбележи събитието с научна конференция, театрални постановки и концерти и поход по стъпките на въстаниците.

доц. д-р Атанас Шопов, директор на Историческия музей-Панагюрище: "Днес ние трябва да си спомним за тези, които са наши предшественици на нашите деди. И какво по-добро от това ние да се поклоним към делото на всички и пред ония които сложиха всичко пред олтара на нашата отечествена свобода. Аз бих искал направо като гражданин на държавата, като историк, да повярвам, че наистина вече след 150 години ще дойдат и ще се появят тези нови депутати, които ще създадат чувството за национално достойноство, ще върнат това чувство за национално достойнство."