ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

В секции в Бургас и Поморие е прекратено машинното гласуване

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
В секции в Бургас и Поморие е прекратено машинното гласуване
Снимка: БНТ
Продължават проблемите с машинното гласуване в Бургас. В две секции е прекратено машинното гласуване – това е секция № 20 в Поморие и секция № 255 в Бургас.

От Районната избирателна комисия заявиха, че при гласуване с устройството машините отпечатват бели разписки или принтират нагънати бюлетини. От РИК работят и по още 7 сигнали, свързани с проблем с машините в други секции, като тепърва ще стане ясно дали там ще бъде преустановено гласуването с устройства.

Още в началото на изборния ден в секция № 67 също имаше проблем с машината, тъй като се оказа, че секционната избирателна комисия не е включила устройството в захранването, а е работила единствено с помощта на батерия. Това изнерви част от гласоподавателите, които не успяха са упражнят своя вот машинно, а се наложи да гласуват с бюлетина.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова от Бургас

#парламентарни избори 2026 #България гласува #Поморие #Бургас #проблеми с машините

