В три от секциите в Пловдив машинният вот беше преустановен

В Пловдив в три от секциите машинният вот беше преустановен заради технически проблеми. Две от секциите са в район "Централен", а една в район "Северен". При единият от случаите машината е разпечатвала бели бюлетини.

В 13 секционна избирателна комисия в училище "Климент Охридски" в Пловдив още сутринта е преустановено машинното гласуване заради проблем с машината. Още след четвъртото гласуване картата не е била разчетена от машината и е загаснала.

Техникът се е опитал да отстрани проблема, но без резултат. Гласоподавателите могат да гласуват единствено с хартиена бюлетина. Обособен е втори кът за хартиено гласуване, за да не се образуват опашки от хора пред секцията. В съседната 12-та секция през един час машината е разпечатвала бели бюлетини.

Васил Колев – председател на 12 СИК-Пловдив: "В 7:52 ч. беше първият случай – никаква бюлетина не излезна, извикаха техника, той я оправи. В 8:45 ч. беше следващият случай, в 9:45 ч. и сега преди няколко минути четвърти път, четвърти път се разваля - или нищо не излиза, или излизат празни разписки." Татяна Радева – председател на 13 СИК-Пловдив: "В 8:30 ч. машината започна да не разчита картите и загасна. Два пъти техникът дойде. Опита се да отстрани проблема, но в 9:00 часа вече категорично каза, че не може да се възстанови и преустановихме гласуването. Не искаше да разчете самите карти, когато се слагат за гласуване. Когато гласоподавателят си постави картата не я разчиташе." – Нямаше машина. Била се развалила машината. Исках с машина, но… не е толкова важно, все пак в нашата секция няма. – Държа на машина да гласувам. Ще почакам, когато се оправи. – Ако не се оправи? Надявам се да се оправи.

