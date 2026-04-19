Пациенти и медици гласуват в болниците в Пловдив

Близо 4900 пациенти са заявили желание да гласуват в лечебните заведения, в които в момента се лекуват. Данните са на Министерството на здравеопазването, което публикува на своя сайт и карта с броя на болниците и клиниките със секции във всяка област. Окончателните списъци на гласоподавателите трябваше да бъдат изготвени до 48 часа преди началото на изборния ден.

Началото на изборния ден от Многопрофилна болница „Пловдив“ – едно от най-натоварените лечебни заведения в областта. Секцията тук се намира на първия етаж, организирана е в заседателната зала и в нея може да се гласува и машинно и с хартиени бюлетини. В различните отделения, които са разположени на етажите има много пациенти. А в избирателния списък са включени както тези, заявили желание да гласуват, така и дежурните лекари, сестри и персонал. Така хората, които се лекуват и не могат да напуснат лечебното заведение, имат осигурена възможност да направят своя вот. Важно е да кажем, че списъкът е изготвен предварително – до 48 часа преди днешния ден. Но новопостъпилите, които не са вписани в него също могат да гласуват на място. Те ще бъдат дописани в избирателния списък след представяне на документ за самоличност и подаване на декларация, че не са гласували и няма да гласуват още веднъж. Това важи и за хора, които предварително не са заявили желание да гласуват. Право да гласуват в тази секция, имат и членовете на медицинския персонал, които са дежурни през целия ден. Това могат да направят при спазване на изискванията на Изборния кодекс и като слязат тук до първия етаж. На тези от отделенията на последните нива ще отнеме най–много време, но добрата новина е, че всичките асансьори, които обслужват 15-те етажа, работят.

Насрещна проверка от Районната избирателна комисия в Пловдив на протоколите от гласуването в лечебните заведения се извършва винаги след приключването на изборите. Тази проверка се прави от дирекция ГРАО и все някой образно казано „Светва“ – установяват се макар и рядко хора, които са гласували един път в дописания списък на лечебното заведение и втори път – на друго място.

В област Пловдив има 10 секции като тази образувани в болници и клиники, а в града са 12 – разпределени в лечебни заведения , социални домове и места за лишаване от свобода. Най–много секции четири има в университетската многопрофилна болница „Свети Георги“ най – голямата болница на България.

