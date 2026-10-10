БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6":...
Чете се за: 04:42 мин.
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Васил Терзиев: Важното е да се спортува

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Стараем се да организираме такива събития все по-добре, каза още кметът на София, който взе участие на Софийския маратон.

Васил Терзиев: Важното е да се спортува
Слушай новината

Кметът на София Васил Терзиев призова софиянци да спортуват редовно. Той бе един от участниците в масовия старт на 5 километра от Софийския маратон и го завърши с време от 29 минути и 28 секунди.

"Доволен съм от участието си. Без да съм тренирал специално го избягаха за под 30 минути. Победителят е за 15 минути, но с него имаме разлика във възрастта и в подготовката. Важното е да се спортува и редовно и да дадем пример на хората да излизат навън при всяка една възможност, за да инвестират в себе си в това да са по-здрави и по-позитивни", каза Терзиев.

"Стараем се да организираме такива събития все по-добре. Гражданите да бъдат все по-добре информирани за тях, за да могат да планират предвижването си. Но мисля, че те са свикнали. Все пак Софийския маратон го има за 43-ти път. Благодаря на софиянци за търпението. Виждам, че освен рекордния брой бегачи - над 12 000, има и много такива, които са излезли, за да подкрепят бегачите. Има настроение. Това е много важно, за да бъде един град жив и всички да се чувстваме като едно голямо общество", добави столичният кмет.

Той се пошегува и с колегите си от Министерски съвет също да наблегнат на тренировките, след като се класира на 256-о място, а министът с най-добър резултат бе този на културата - Евтим Милошев, който се нареди 617-и.

"Аз си спортувам редовно и призовавам колегите от Министерски съвет малко да работят върху времената. Физическата им форма има накъде да се подобрява", каза Терзиев.

Свързани статии:

Евтим Милошев: Спортът, културата и образованието са най-важните неща
Евтим Милошев: Спортът, културата и образованието са най-важните неща
Министърът на културата бе сред министрите, които се включиха в...
Чете се за: 01:25 мин.
Енчо Керязов: Държавата винаги ще помага на спорта, когато хората имат интерес към него
Енчо Керязов: Държавата винаги ще помага на спорта, когато хората имат интерес към него
Събития като Софийския маратон са начин да популяризираме спорта,...
Чете се за: 01:50 мин.
#Софийски маратон 2026 #кметът Васил Терзиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
1
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
2
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
3
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
4
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана
5
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в...
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в аптеки
6
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Други спортове

Спортни новини 10.10.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 10.10.2026 г., 12:25 ч.
Велопоходът "Зависим само от мечтите" се проведе в Перник за девета поредна година Велопоходът "Зависим само от мечтите" се проведе в Перник за девета поредна година
Чете се за: 02:20 мин.
Иво Балабанов и Билсерин Сюлейман спечелиха стартовете на 10 км. на Софийския маратон Иво Балабанов и Билсерин Сюлейман спечелиха стартовете на 10 км. на Софийския маратон
Чете се за: 01:05 мин.
Раул Фернандес бе най-бърз в квалификацията на Гран при на Индонезия Раул Фернандес бе най-бърз в квалификацията на Гран при на Индонезия
Чете се за: 02:25 мин.
Ивайло Пирински в предаването "Аз съм" Ивайло Пирински в предаването "Аз съм"
Чете се за: 04:17 мин.
Евтим Милошев: Спортът, културата и образованието са най-важните неща Евтим Милошев: Спортът, културата и образованието са най-важните неща
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела
Чете се за: 01:52 мин.
Политика
Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът, който става все повече отражение на действителността Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът, който става все повече отражение на действителността
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Старт на втория етап от ремонта на Дюлинския проход
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Проф. Тодор Кантарджиев: Не сме в пик на грипна вълна, не бива да...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Двойно торнадо връхлетя италианския остров Сицилия, 11 души са ранени
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ураганът "Исайас" връхлетя американския щат Флорида
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ