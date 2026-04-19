Висока избирателна активност в секциите в чужбина отчитат от Външно министерство. Няма регистрирани сериозни затруднения при осъществяването на вота, във всички над 4000 секции има само една дефектирала машина - в посолството ни в Лондон.

Ради Найденов, служебен зам.-министър на външните работи: "До този момент нямаме информация за напрежение. Опашките са обичайните, които се образуват, не са разпределени хората равномерно, има пикове, спад и пак пик, но няма необичайно големи струпвания на хора в сравнение с предходни избори."