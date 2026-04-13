БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес

Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази

Няма да се допуска преминаването на плавателни съдове от и към ирански пристанища

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Централното военно командване на Съединените щати обяви, че ще затвори Ормузкия проток днес в 10 часа източноамериканско време или 17 следобед българско.

Това става след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран в Пакистан тази събота. Двете страни не успяха да се споразумеят за иранската ядрена програма и в отговор Доналд Тръмп обяви, че протокът ще бъде затворен от американските сили. Няма да се допуска преминаването на плавателни съдове от и към ирански пристанища, дадена беше заявка и за преследване на всички, които са платили такса на Иран, за да плават през Ормуз. Тръмп допълни и че от Техеран са съобщили, че са минирали Ормузкия проток и сега предстои операция по разминирането му. Заканата на американския лидер доведе и до скок на цената на петрола тази сутрин.

Водещи новини

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ