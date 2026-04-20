БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Външно министерство: Около 200 хиляди души са гласували зад граница на 19 април

Външно министерство: Около 200 хиляди души са гласували зад граница на 19 април
При висока избирателна активност е преминал вотът в чужбина. От Външното ни министерство обявиха, че най-много секции са работили с удължено време в Турция и Великобритания, както вече ви показахме. Вотът зад граница приключи сутринта в 6 часа. Последните гласували са в секциите в американските щати. От външното министерство уточняват, че при висока избирателна активност вотът зад граница е протекъл нормално. В Турция 7 секции са работили с удължено време, във Великобритания - 5, в Сърбия - 2, в Испания - 1, и в Норвегия - 1.

От Министерството на външните работи отчитат, че тази година броят на секциите зад граница е по-малък. Въпреки организацията, която е създадена, за да се осигури възможност на всеки български гражданин да упражни правото си на глас, на места отново се е стигнало до напрежение - особено в държави извън Европейския съюз, където са разкрити около 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства. Оттам посочват, че именно поради високата избирателна активност и по-малкия брой секции се стига до подобни затруднения. Разпределението на тези секции в държавите извън ЕС е направено въз основа на предварително подадени декларации, местоположението на желаещите да гласуват и данни от предходни избори.

От МВнР уточняват, че 81% - или около 156 хиляди души - от гласувалите са се регистрирали в последния момент и са попълвали декларации на място, без предварително заявление. Това също е затруднило планирането на секциите. Например в Северен Лондон е била разкрита само една секция, където се стигна до струпване на хора. От външното министерство обясняват, че разпределението се основава на данни от предходни избори и предварителни регистрации.

Надежда Нейнски - служебен министър на външните работи: „Хората, които искат да гласуват, за да улеснят това гласуване, ако бяха положили усилия предварително, което даже и не е усилие да се регистрират. Те се регистрират за какви ли не други неща, една регистрация щеше да направи всичко много по-безпроблемно.“

Иван Найденов - предс. на работна група избори към МВнР: „Изборният кодекс е изречен в това отношение, удължаването на изборния ден може да бъде само с 1 час. Това е направено в тази секция. За съжаление са останали българи, които не са гласували.“

По данни на ведомството около 200 хиляди души са упражнили правото си на глас зад граница на предсрочните парламентарни избори. 53 хиляди от тях са гласували с машина. Окончателните резултати ще бъдат обявени от ЦИК.

#парламентарни избори 2026 #външно министерство #Надежда Нейнски #българи зад граница

