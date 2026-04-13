БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

"Всички страни" трябва да зачитат свободата на корабоплаването, заяви генералният секретар на ООН

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Запази
ООН Антонио Гутериш
Снимка: БТА
Слушай новината

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш днес призова “всички страни” да зачитат свободата на плаване през Ормузкия проток, заяви говорителят му пред журналисти, цитиран от Франс прес.

Гутериш “подчерта, че всички страни в конфликта трябва да зачитат свободата на плаване, включително през Ормузкия проток, в съответствие с международното право”, заяви Стефан Дюжарик, без да назовава конкретни страни.

След неуспеха на директните преговори между САЩ и Иран в Пакистан американският президент Доналд Тръмп нареди морска блокада за корабите, влизащи или излизащи от ирански пристанища и крайбрежни райони, която трябваше да влезе в сила в 14 ч. по Гринуич (17 ч. българско време) днес.

Той заплаши да унищожи всеки ирански военен кораб, който се опита да премине през американската блокада на този ключов маршрут за доставки, който Техеран контролира от началото на войната.

“Трябва да помним, че около 20 000 моряци са блокирани от този конфликт, блокирани на кораби, с увеличаващи се трудности всеки ден”, отбеляза Стефан Дюжарик и напомни за въздействието върху световната икономика.

Призовавайки страните да продължат преговорите, за да намерят решение на конфликта, той освен това поиска прекратяване на “всички нарушения” на примирието.

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ