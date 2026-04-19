Задържаха кмета на село Гороцвет за купуване на гласове

Досъдебно производство за купуване на гласове е образувано в РУ - Лозница. След получена оперативна информация е задържан кметът на село Гороцвет. В него са намерени 250 евро и списъци с лица и суми срещу тях.

Общият брой сигнали, постъпили в Областната дирекция на МВР - Разград, достигна 50. Съставени са 67 протокола за предупреждение. Материалите, събрани от извършените проверки, са докладвани по компетентност в прокуратурата.

Към момента са образувани 11 досъдебни и едно бързо производства. Задържани са две лица.