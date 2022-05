Зеленски удължава военното положение в Украйна с още 90 дни

В Украйна - с още 90 дни се удължава военното положение и пълната мобилизация на населението. От президенството заявиха, че не се очаква войната да приключи до есента.

Тази сутрин съветникът на президента Володимир Зеленски - Михайло Подоляк заяви, че Киев не приема предложенията за "спиране на огъня".

Do not offer us a ceasefire - this is impossible without total Russian troops withdrawal. Ukraine is not interested in new "Minsk" and the war renewal in a few years. Until is ready to fully liberate occupied territories, our negotiating team is weapons, sanctions and money.