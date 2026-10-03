Жорже Жезус е готов на помирителна среща с Кристиано Роналдо

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус е приел предложението на местната футболна федерация за извънредна среща с Кристиано Роналдо, чиято цел е да бъде преодоляно напрежението между двамата, съобщава "A Bola“.

Според информацията Жезус е готов да разговаря с нападателя в опит да бъде намален и общественият натиск върху треньорския щаб и футболистите на националния отбор.

На този етап обаче Роналдо все още не е дал съгласието си за срещата. Португалската футболна федерация поддържа постоянен контакт с обкръжението на капитана и работи за организирането на разговор между двете страни.

Напрежението се засили, след като Роналдо напусна лагера на Португалия преди двубоя с Дания от третия кръг на Лигата на нациите. Това се случи въпреки твърденията на Жезус, че между него и звездата няма конфликт.

Ситуацията ескалира след пресконференция, на която селекционерът обяви, че Роналдо може да не играе срещу Дания. Според информациите това е предизвикало недоволството на нападателя, който впоследствие напусна лагера.

На фона на случилото се няколко португалски медии съобщиха, че Роналдо обмисля оттегляне от националния отбор, но в предоставената информация няма потвърждение за окончателно решение.

Сега инициативата на Португалската футболна федерация цели двете страни да седнат на една маса и да потърсят изход от ситуацията, като след съгласието на Жезус остава да се разбере дали Роналдо ще приеме предложението за среща.