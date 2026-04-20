„Прогресивна България“ с пълно мнозинство в следващото НС

Безапелационният победител от предсрочния вот е формацията на Румен Радев - Прогресивна България. Тя успя да събере достатъчно гласове, за да си осигури мнозинство от над 120 депутати и да има възможност да състави самостоятелно правителство. В първите си думи след края на изборния ден, Радев отбеляза, че първата задача на партията е събирането на конституционно мнозинство за смяна на Висшия съдебен съвет. След края на изборния ден лидерът на Прогресивна България благодари за получената подкрепа.

Румен Радев, лидер на Прогресивна България: „ПБ печели безапелационно, това е победа над недоверието, това е победа на свободата над страха и най-сетне това е победа и на морала. Защото хората отхвърлиха самодоволствието и високомерието на старите партии и не се подадоха на лъжите и маниполациите. Така че благодаря още веднъж за доверието.“

- Какви ще бъдат следващите ви действия, ще имате ли 120 депутати?

„На тези въпроси ще отговоря след окончателните резултати.“

Румен Радев заяви, че за конкретните действия на формацията и курса на бъдещото управление ще говори след излизане на окончателните резултати. Но преди това остави отворена врата към останалите политически сили за събиране на конституционно мнозинство за смяна на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор.

Румен Радев, лидер на Прогресивна България: „Много партии направиха заявка, че трябва най-сетне да бъде сменен ВСС, така че очаквам да си изпълнят ангажимента. Аз се надявам, че с ПП-ДБ наистина ще гледаме в една посока, когато говорим за смяна на ВСС.“

Лидерът на формацията коментира и изнесените данни от МВР за подадени 16 сигнала срещу Прогресивна България за изборни престъпления.

Румен Радев, лидер на Прогресивна България: „Ако има хора от нашите листи, които са решили, които са решили да равят преференции на базата на няаккъв купен вот - ще вземем категорично мерки. Но искам, разбира се, ясни доказателства за това.“

На въпрос на чуждестранни журналисти относно възможността за възстановяване на диалога на Брюксел с Москва, Румен Радев отговори, че Европа се нуждае от критично мислене и прагматизъм, тъй като се превръща в жертва на собствените си амбиции да бъде морален лидер в свят без правила.

Румен Радев, лидер на Прогресивна България: „Този диалог трябва да се върне, не само заради новата архитектура за сигорност в Европа, която е неизбежна и трябва да работим за нея, но ако искаме наистина Европа да има стратегическа автономия. Европа трябва да възстанови своята конкорентоспособност, да спре процеса на деиндустриализация, Европа трябва да мисли много сериозно особено в тази ескалираща криза на юг от нас. Как ще си гарантира ресурсите, защото без енергийни ресурси не можем да говорим за конкурентоспособност. Така че очаквам Европа да бъде много по прагматична в своето мислене и в своите действия.“

Радев каза още, че ще работи за силна България в силна Европа и обясни, че изборната победа е първа стъпка към възстановяване на доверието в политиката.