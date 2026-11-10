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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

15 души са транспортирани в Ямболската болница след тежкаите катастрофи на АМ „Тракия“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
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В областната болница в Ямбол първоначално са приети 12 пострадали, като се очаква броят им да достигне 15. Част от пациентите са транспортирани до лечебни заведения в Сливен и Бургас.

Общо 46 души са транспортирани до лечебни заведения след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“. По първоначална информация загиналите на мястото на инцидента са 10, като има данни и за починали в две от болниците, в които са настанени пострадали.

„Двама души транспортираме към Бургас в тежко състояние. Единият пациент е румънски гражданин с политравма, гръдна и коремна травма, чието състояние предстои да бъде допълнително уточнено. Другият е наш колега, който работи в болница „Света Анастасия“. Той също е с политравма, множество счупвания и черепно-мозъчна травма“, обясни д-р Асен Балтов от болница „Сърце и мозък“ в Бургас.

По думите му и двамата пациенти са с опасност за живота предвид тежестта на травмите.

„След подобен инцидент винаги има опасност за живота. Това е изключително тежка верижна катастрофа. Атмосферните условия са били много лоши – имало е заледяване на пътната настилка и гъста мъгла. Такъв инцидент не съм виждал досега в живота си“, коментира д-р Балтов.

Заместник-директорът на областната болница в Ямбол д-р Валентин Вълчев съобщи, че 12 пострадали са приети рано сутринта в шоковата зала на спешното отделение.

„Осем от пациентите остават за лечение в нашето лечебно заведение. Двама от тях, със съдействието на проф. Балтов и болница „Сърце и мозък“, организирано се транспортират към Бургас. Един пациент е изпратен в областната болница в Сливен с епидурален хематом за оперативно неврохирургично лечение. За съжаление, един пациент почина в шоковата зала непосредствено след пристигането си. Това е равносметката към момента“, заяви д-р Вълчев.

По думите му част от осемте пациенти, които остават в болницата в Ямбол, са в тежко, но стабилно състояние, а останалите, настанени в ортопедичното отделение, са стабилни. В Сливен са изпратени четири медицински екипа, като впоследствие е сформиран и пети. По информация от лечебното заведение там са приети общо 15 пострадали. Двама от тях са настанени в реанимация и са сред най-тежко пострадалите. Останалите са с различни травми, включително на главата и корема.

Медицинските екипи от Ямбол вече са се прибрали от мястото на катастрофата, тъй като пострадалите, нуждаещи се от помощ, са транспортирани до болницата и се обработват в спешното отделение, след което ще бъдат хоспитализирани. По-рано здравният министър Катя Ивкова също даде информация за пострадалите при инцидента от Сливен, където е най-големият брой настанени пациенти. Случаят продължава да се следи, като информацията за броя на загиналите и състоянието на пострадалите се актуализира.

Катя Ивкова, здравен министър: „Общо 46 души са транспортирани до лечебни заведения след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. По първоначална информация загиналите на мястото на инцидента са 10, като има данни и за починали в две от болниците, в които са настанени пострадали.“

Вижте още в прякото включване на Елица Хаджиколева

#Ямболската болница #АМ „Тракия“ #катастрофа

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