65-годишен мъж загина при тежка катастрофа в Айтоския проход, трима са пострадали

65-годишен мъж загина, а други трима души пострадаха при тежка катастрофа в Айтоския проход, в участъка между Айтос и Руен.

По първоначална информация се предполага, че на водача му е прилошало вследствие на внезапно влошаване на здравословното му състояние. Той е навлязъл в насрещното движение и е предизвикал сблъсък с още два автомобила. И трите коли са се озовали в крайпътното дере.

При инцидента 65-годишният водач е загинал, а останалите трима пострадали преминават медицински прегледи в различни болнични заведения. Айтоският проход е отворен за движение. Причините за тежката катастрофа се изясняват.