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7 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол

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Снимка: БТА
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7 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол днес.

В предварителната програмата е заложено първо пред депутатите да застане Иван Демерджиев. Вътрешният министър трябва да даде информация относно у нас и първото място на Пловдив в Европа по употреба на наркотика. Енергийният министър Ива Петрова пък ще предостави информация пред депутатите относно планирането на доставките наприроден газ и ограничаването на ценовия риск през настоящия отоплителен сезон. Външният министър ще отговаря въпрос относно двустранния диалог между България и РСМ в процеса на европейската интеграция на западната ни съседка. Участие в парламентарния контрол днес ще вземат още министрите на образованието, на околоната среда и водите, на културата и на туризма.

#въпроси #министри #парламентарен контрол

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