7000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Частичното бедствено положение в Свиленград остава в сила
Снимка: БТА
Продължава борбата с пожара в Сакар между селата Младиново, Лисово и Костур.
Обявеното частично бедствено положение в Свиленград остава в сила. Огънят вече обхвана 7000 декара и продължава да се разраства.
В гасенето участват 14 екипа на пожарната, горски служители, военни и доброволци.
И днес хеликоптер ще продължи да подпомага борбата с огъня по въздух.