Александър Везенков е най-добрият играч в Евролигата за февуари

Баскетболистът на Олимпиакос Александър Везенков бе избран за най-добрия играч в Евролигата за месец февруари.

Националът на България печели приза за най-полезен в първенството за втори път през сезона и за трети в кариерата си.

