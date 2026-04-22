Андрей Гюров: Това са едни от най-честните избори в новата ни история

Това са едни от най-честните избори в новата ни история. Това коментира служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на кабинета след вота.

"Според всички външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. И това е отборна заслуга на всички на тази маса. Искам да ви благодаря от сърце за неуморната работа, за всичко, което направихте, за да може това да се случи. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление тепърва ще търсят своето решение", каза в началото на правителственото заседание служебният премиер Андрей Гюров.

Министърът на финансите предлага като антикорупционно решение да извади 1 милиард и 400 милиона евро от банката-касичка на модела Борисов-Пеевски, Българската банка за развитие. Това обяви служебният премиер Андрей Гюров.

"Какви са фактите? Миналата година, преди да го свалят протестите, кабинетът изтегли рекорден дълг. И заключи част от тези средства в Българската банка за развитие. Банката с широки пръсти и къса памет. Банката, която раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси. 8 месеца 1 милиард и 400 милиона евро седят заключени в тази касичка, прашлясват там, не се движат, не влизат в икономиката, но в същото време за този дълг текат лихви. Пари, които плащат всички български граждани от своите данъци. Всички знаем, че когато такива средства, милиарди евро, стоят над тъмно, без цел, те се превръщат много бързо в изкушение. Бърза писта за големи кредити в касичка, от която се вади, за да се спасяват политически съдби. Това българските граждани са го гледали, живяли са го, протестирали са срещу него и днес ние имаме шанс и възможност да направим нещо - да ги извадим от Българската банка за развитие, преди те да са влезли в нечии джобове, преди да са се превърнали в поредните несъбираеми кредити. И ще ги върнем на данъкоплатците. Те могат да се върнат в живота на българските граждани като по-модерни болници, като медицински хеликоптери, като кабинети за наука в училищата, като по-модерни старчески домове, в които българските възрастни хора да могат да живеят достойно."

Той подчерта, служебното правителство няма да харчи тези средства. Те не се отразяват нито на приходите, нито на дефицита.