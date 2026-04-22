Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка

Президентът Илияна Йотова коментира пред журналисти оставката на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов.

Оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов постъпи в прокурорската колегия на ВСС тази сутрин.

"Вчера казах, че това ще бъде лично негово решение и преценка, днес той го направи. За мен това е необходима, но само първа стъпка. Оттук нататък отговорността е на Народното събрание и аз се надявам с максимален консенсус да се преодолеят както изтеклите мандати, така и прозрачно да бъде избран нов ВСС - достатъчно авторитетен, който да гарантира оттук нататък прозрачността на всички процедури. Защото това е работа и отговорност на политиците. А ние, българските граждани искаме правосъдие, което гарантира справедливост", каза президентът.

На въпрос закъснял ход на Сарафов ли беше подаването на оставка, Йотова отговори:

"Според мен отдавна трябваше да се случи това, защото когато няма достатъчно аргументи за това оставане и има безкрайни дискусии дали е законно или е незаконно, когато става въпрос за законност - по-добре беше да се оттегли доста отдавна и да отпуши целия този процес, но това е моето лично мнение."

Часове след оставката на Салафов без дебат Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор. Гласуваха всички 9 членове от колегията.