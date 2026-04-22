Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Тръмп удължи примирието с Иран
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка

президентът илияна йотова изказва съболезнования семейството композитора кирил икономов
Президентът Илияна Йотова коментира пред журналисти оставката на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов.

Оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов постъпи в прокурорската колегия на ВСС тази сутрин.

"Вчера казах, че това ще бъде лично негово решение и преценка, днес той го направи. За мен това е необходима, но само първа стъпка. Оттук нататък отговорността е на Народното събрание и аз се надявам с максимален консенсус да се преодолеят както изтеклите мандати, така и прозрачно да бъде избран нов ВСС - достатъчно авторитетен, който да гарантира оттук нататък прозрачността на всички процедури. Защото това е работа и отговорност на политиците. А ние, българските граждани искаме правосъдие, което гарантира справедливост", каза президентът.

На въпрос закъснял ход на Сарафов ли беше подаването на оставка, Йотова отговори:

"Според мен отдавна трябваше да се случи това, защото когато няма достатъчно аргументи за това оставане и има безкрайни дискусии дали е законно или е незаконно, когато става въпрос за законност - по-добре беше да се оттегли доста отдавна и да отпуши целия този процес, но това е моето лично мнение."

Часове след оставката на Салафов без дебат Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор. Гласуваха всички 9 членове от колегията.

