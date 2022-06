Англичанинът, който промени облика на испанския футбол

Вече са изминали 100 години откакто той стъпи в Испания, но ако споменете името на Фред Пентланд на феновете на Атлетик Билбао, те ще си спомнят за англичанина с пура и бомбе. "BBC" разказва историята за човекът, променил испанския футбол.

"Бомбето" не е първият англичанин, който води "баските", но оставя следа в историята им. Той дори може да твърди, че е оставил следа в испанския футбол.

В първия си престой в клуба треньорът печели Купата на Испания през 1923 г. При завръщането си той печели надпреварата четири пъти подред от 1930 до 1933 г. Той изгражда отбор, който печели две титли и нанася най-тежката загуба в историята на Барселона - 1:12.

Отборът му е пионер в атакуващия футбол, съчетан с владеене на топката. По-късно стилът ще завладее и останалите испански отбори. Този метод на игра съществува и до днес.

Роден в Уувърхемптън, англичанинът става национал след отлични изяви с Блекбърн Роувърс и Мидълсбро, преди да поеме олимпийския отбор на Германия през 1914 г. По-време на Първата световна война той организира мачове между затворници. По-късно той води Страсбург и Франция на Олимпийските игри през 1920 г. Първият му досег до испанския футбол е в Рейсинг Сантандер, преди да премине в Атлетик Билбао през 1922 г.

Историята разказва, че на първата тренировка той учил футболистите да връзват връзките на обувките си. Той насърчава възпитаниците си да се разграничат от директния офанзивен подход на игра, характерен за времето, а вместо това да заложат на владението на топката, прийом, характерен за играта на Хосеп Гуардиола днес.

През 1925 г. той напуска клуба и води Алтетико Мадрид два пъти, като временно напуска "дюшекчиите", за да ръководи Октавио. Треньорът е част от националния отбор на Испания. Именно "Ла фурия" е първият отбор, извън Британските острови, който побеждава Англия с 4:3 през 1929 г.

Той се завръща в Атлетик Билбао за втори път, където се радва на най-силния си период в клуба. Успехите му костват много бомбета, защото играчите скачали върху шапките му след всяка победа.

През 1933 г. той напуска клуба, който печели две титли през 1934 и 1936 г.

