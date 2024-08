Реал завоюва рекордна Суперкупа на УЕФА при мечтан дебют за Мбапе

Реал Мадрид откри подобаващо новия сезон и завоюва Суперкупата на УЕФА. Селекцията на Карло Анчелоти матира Аталанта с 2:0 в мача за трофея, изигран на Националния стадион във Варшава.

Goals from Valverde and Mbappé secure the #SuperCup pic.twitter.com/Vme8YXtRUU