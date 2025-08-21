Инцидентът със загиналото дете в Несебър: Гледат мярката на тримата задържани

Очаква се съдът в Бургас да гледа мярката на тримата задържани след трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишно момче.

След трагедията стана ясно, че контрол от страна на държавата не се извършва и няма инстанция, която да поеме отговорност за състоянието на съоръженията.

Премиерът Росен Желязков разпореди още до края на този летен сезон да има ясна регулация.

Продължава разследването на инцидента. "Медицински надзор" също прави проверка по случая.