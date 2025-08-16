БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Запази

Според прокурора мъжът представлява висока степен на обществена опасност.

Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
Снимка: БТА
Слушай новината

Софийският районен съд остави за постоянно в ареста Христо Йорданов, който подаде неверен сигнал на летище "Васил Левски "за взривоопасно устройство.

Според прокурора 44-годишният Йорданов е засегнал по този начин както обществени интереси, така и международните отношения в сферата на въздушния транспорт и мъжът представлява висока степен на обществена опасност.

Днешното решение на съда подлежи на обжалване пред Софийски районен съд.

# летище "Васил Левски" - София #Софийски районен съд #фалшив сигнал #самолет

Последвайте ни

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
3
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
4
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Зеленски: Разчитаме на Америка
6
Зеленски: Разчитаме на Америка

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Общество

Подготовката за Антарктида: Корабът "Св. св. Кирил и Методий" се готви за четвъртата си мисия
Подготовката за Антарктида: Корабът "Св. св. Кирил и Методий" се готви за четвъртата си мисия
Започна четвъртото издание на фестивала „Варуша Юг“ във Велико Търново Започна четвъртото издание на фестивала „Варуша Юг“ във Велико Търново
Чете се за: 01:27 мин.
Вълна от съпричастност в помощ на семейство, останало без дом след пожар Вълна от съпричастност в помощ на семейство, останало без дом след пожар
Чете се за: 02:55 мин.
След инцидента в Слънчев бряг: Каква е регулацията при шофиране на АТВ? След инцидента в Слънчев бряг: Каква е регулацията при шофиране на АТВ?
Чете се за: 03:07 мин.
На Голяма Богородица: Хиляди миряни почетоха деня на Успението на Божията майка (ОБЗОР) На Голяма Богородица: Хиляди миряни почетоха деня на Успението на Божията майка (ОБЗОР)
Чете се за: 02:35 мин.
Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп? След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка” Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка”
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ