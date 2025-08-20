БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в...
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мохамед Салах влезе в историята, като бе избран за трети път за Играч на годината в Англия

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Египтянинът спечели титлата във Висшата лига с Ливърпул, като отбеляза общо 34 гола и направи 23 асистенции в 52 мача с екипа на "червените" във всички турнири.

мохамед салах влезе историята избран трети път играч годината англия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Голмайсторът на Ливърпул Мохамед Салах бе избран за Играч на годината от Асоциацията на професионалните футболисти в Англия.

Салах е първият в историята, който печели отличието три пъти в кариерата си.

Египтянинът спечели титлата във Висшата лига с „червените“, като отбеляза 29 гола и направи 18 асистенции.

Салах беше обявен за Играч на годината преди това през сезоните 2017-18 и 2021-22.

Той спечели в конкуренцията на своя съотборник Алексис Мак Алистър, Александър Исак, Деклан Райс, Коул Палмър и Бруно Фернандеш.

През последните месеци 33-годишният футболист получи и две други награди за Играч на годината, едната от Асоциацията на футболните журналисти, а другата от Висшата лига.

#Висша лига 2024/25 #ФК Ливърпул #Мохамед Салах

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
2
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
3
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на...
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
4
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
5
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
6
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Европейски футбол

Ангел Петричев: Липсват основни футболисти, но и останалите момчета имат достатъчно качество, за да се справят
Ангел Петричев: Липсват основни футболисти, но и останалите момчета имат достатъчно качество, за да се справят
Шаби Алонсо за новите попълнения: Четиримата се представиха добре, донесоха енергия в играта Шаби Алонсо за новите попълнения: Четиримата се представиха добре, донесоха енергия в играта
Чете се за: 01:55 мин.
Килиан Мбапе: Чувствам се добре, но най-важното е да помогна на отбора в нападение и защита Килиан Мбапе: Чувствам се добре, но най-важното е да помогна на отбора в нападение и защита
Чете се за: 02:10 мин.
Кевин Трап застава на вратата на новака във френската Лига 1 ФК Париж Кевин Трап застава на вратата на новака във френската Лига 1 ФК Париж
Чете се за: 01:05 мин.
Лош старт за Ференцварош в плейофния кръг за влизане в основната схема на Шампионската лига Лош старт за Ференцварош в плейофния кръг за влизане в основната схема на Шампионската лига
Чете се за: 01:55 мин.
Мбапе донесе първата победа на Реал Мадрид за сезона Мбапе донесе първата победа на Реал Мадрид за сезона
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм оптимист
Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Росен Желязков: МС предлага ген. Емил Тонев да бъде преназначен за...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Какво време ни очаква до края на месец август?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ