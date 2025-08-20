Мохамед Салах влезе в историята, като бе избран за трети път за Играч на годината в Англия

Голмайсторът на Ливърпул Мохамед Салах бе избран за Играч на годината от Асоциацията на професионалните футболисти в Англия.

Салах е първият в историята, който печели отличието три пъти в кариерата си.

Египтянинът спечели титлата във Висшата лига с „червените“, като отбеляза 29 гола и направи 18 асистенции.

Салах беше обявен за Играч на годината преди това през сезоните 2017-18 и 2021-22.

Той спечели в конкуренцията на своя съотборник Алексис Мак Алистър, Александър Исак, Деклан Райс, Коул Палмър и Бруно Фернандеш.

През последните месеци 33-годишният футболист получи и две други награди за Играч на годината, едната от Асоциацията на футболните журналисти, а другата от Висшата лига.