Маартен Мартенс: Левски е в добра форма, но ние сме тук за добър резултат

Старши треньорът на АЗ Алкмаар - Маартен Мартенс, говори преди медиите на официалната пресконференция преди първия двубой от плейофа за Лигата на конференциите срещу Левски.

Срещата е на Националния стадион „Васил Левски“ в четвъртък от 21:00 часа.

"Ние сме готови за следващата стъпка. Нашият №10 - Свен Мийнанс, пропуска срещата. Имаме голяма състав, който натрупа опит в Лига Европа. Ако искаме да постигаме големи неща, трябва да сме готови. Ние трябва да си вземем поуки от последните два мача", сподели белгиецът.

Наставникът даде заслуженото на "сините", като отличи представянето на отбора.

"Левски е стабилен отбор в защита. Отборът е в добра форма в шампионата и това дава самочувствие на играчите. Ние сме тук, за да вземем добър резултат преди реванша в Нидерландия", заяви той.