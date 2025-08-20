БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 01:25 мин.

Хулио Веласкес: Левски е голямо семейство, ден след ден растем

Спорт
Испанецът е спокоен преди домакинския мач с АЗ Алкмаар в четвъртък на Националния стадион.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели, че не изпитва никакво напрежение преди мача с АЗ Алкмаар в четвъртък вечер. Срещата е на Националния стадион „Васил Левски“, а реваншът седмица по-късно.

„След като анализирах АЗ Алкмаар ясно осъзнавам срещу какъв отбор се изправяме с какъв колектив и какви индивидуалности. Изключително ефективни са в последната част на атаката. Ако им оставиш време и пространство са способни да те притиснат. Отбор, който с много малко шансове в последната четвърт може да ти създаде главоболия. Ние също притежаваме нашите силни страни и ще се опитаме да го покажем“, започна Веласкес.

Испанският специалист каза също, че всеки един от избраниците му трябва да даде 100% от себе си, за да съхранят „сините“ шансове за класиране на същинската фаза в Лигата на конференциите.

„Няма да играем както срещу Брага, защото този противник изповядва друг стил. Може би имате предвид като интензитет на терена, но разбира се трябва да призная, че ако искаме да продължим трябва да дадем най-доброто от себе си. Като цяло продължаваме по същия начин да се стараем да сме проактивни и да доминираме. След това идват и детайли, които трябва да променим спрямо начина, по който те накара да играеш съперника по време на двубоя. Алкмаар в доста моменти от срещата предлага различни неща от Брага и респективно ние трябва да сме различни. Най-важно обаче е ние как ще изглеждаме. Изключителна стойност придавам на моите футболисти както индивидуално, така и отборно. Участваме в плейофа и това се дължи на добрите игри дотук“, продължи Веласкес.

Той коментира и ситуацията с контузиите в тима.

„Костадинов и Сангаре на 100 процента няма да участват в мача. Това е ситуацията към момента. Останалите играчи са здрави изцяло. Относно Никола очакваме потвърждение дали чисто документално ще може да бъде включен в групата за мача. Искам тук да отбележа изключителното отношение на служителите в клуба да се стигне дотам да е възможно той да попадне в групата“, коментира още специалистът.

„Очаква ви страхотна атмосфера, но не само в този мач. Много съм щастлив, че имам възможност да тренирам този клуб, защото сме семейство. Независимо дали играем у дома или навън, атмосферата е невероятна. Най-важното е колективният дух и манталитет. Ние сме голямо семейство и ден след ден растем, това е най-важното за нас. Винаги имам едно и също отношение“, каза още Веласкес.

Специалистът е категоричен, че се наслаждава на работния процес в Левски.

„Няма напрежение. Опитвам се да се наслаждавам на процеса. Опитвам се да използвам невероятната атмосфера и фенове, заради тях дойдох тук. Искаме да се състезаваме в груповата фаза на турнира, но няма напрежение. Искаме да се наслаждаваме на мачовете. Това е нашето мислене. Ние мислим ден за ден, мач за мач. АЗ Алкмаар са много важен тим, с много добри индивидуалности. Те са много опасни, опитват се да доминират играта с топка в половината на съперника. Ще е важно да избегнем тези моменти и да се опитаме да доминираме играта. Това е нашата философия. Трябва да се опитаме да го направим с топка и без топка“, разясни още Веласкес.

#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #Хулио Веласкес #ПФК Левски София

