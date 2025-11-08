БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:52 мин.
Спорт
Запази

Изстрел от разстояние на Джеймс Ето'о направи разликата в 220-ото издание на Вечното дерби.

ПФК ЦСКА София, Джеймс Ето'о
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА спечели 220-то издание на Вечното дерби на българския футбол. Селекцията на Христо Янев се наложи с 1:0 над големия си съперник Левски пред 30 000 на Националния стадион "Васил Левски". Единственото попадение в поредния нажежен сблъсък между "сини" и "червени" отбеляза Джеймс Ето'о в 77-ата минута, а "армейците" трябваше да изиграят последните 15 минути и с човек по-малко след изгонването на Давид Пастор.

Така ЦСКА продължава ренесанса си под ръководството на Янев, записвайки шеста поредна победа във всички турнири и общо девети мач без да допусне загуба. "Червените" си върнаха шестата позиция от Ботев Враца в класирането на Първа лига, събирайки актив от 22 точки.

Възпитаниците на Хулио Веласкес, който вече има на сметката си равенство и загуба срещу големия съперник, продължават да са на върха в българското първенство с 35 пункта, но позволяват на ЦСКА 1948 и Лудогорец да скъсят дистанцията помежду им.

Още във втората минута Левски се опита да вземе контрол върху сблъсъка, пращайки първия удар - дело на Майкон, който прелетя встрани от вратата на Фьодор Лапоухов.

В 13-ата минута беларуският страж трябваше да направи и първата си намеса. Майкон центрира от свободен удар към Георги Костадинов, който отклони топката с глава на другата греда, където чакаше Марин Петков. Капитанът на "сините" не се поколеба и стреля веднага с левия си крак, но Лапоухов спаси. При добавката Петков не успя да насочи кълбото към вратата с глава.

Символичните домакини продължиха да контролират събитията на Националния стадион, изцяло лимитирайки големия съперник пред собствената врата, но по-голям интерес привличаха хореографите на двете агитки, за сметка на случващото се на терена. Мократа тревна настилка на "Васил Левски" и множеството нарушения също разваляха ритъма на играта.

В 44-ата минута ЦСКА най-накрая прати удар по посока вратата на Светослав Вуцов. Бруно Жордао пробва късмета си от дистанция, но топката прелетя над целта.

Броени секунди преди да свърши първата част и двата столични гранда получиха по шанс да се оттеглят на почивката с аванс. Първо Акрам Бурас копна кълбото по прекрасен начин към Евертон Бала, чийто ножичен удар мина малко над вратата на Лапоухов. В ответната атака дойде и реда на "червените", които изпълниха заучено статично положение, завършено от Лумбард Делова, но Вуцов внимаваше и изби в корнер.

В началото на второто полувреме Радослав Гидженов бе принуден да прекъсне играта за около 2-3 мин, заради запалване на димки от феновете в Сектор "Г".

Вместо нещата да се успокоят, в 54-ата минута се разигра сериозно меле между двата отбора. Адриан Лапеня и Георги Костадинов се сблъскаха за топката, след което опитният играч на Левски повали капитана на "червените". Веднага след това всички играчи на терена, включително и резервите, влязоха в огромен сблъсък.

След дълга проверка от видеоасистент арбитрите, главният съдия стигна до заключението да даде жълти картони на Костадинов и Марин Петков от Левски, както и на Лапеня и Анжело Мартино от ЦСКА.

Игровото темпо продължи да страда, но това се промени четвърт час преди края на редовното време. Защитата на символичните домакини не успя да обработи добре центриране на Йоанис Питас и топката попадна в Джеймс Ето'о, който стреля от раз и благодарение на рикошет в бранител на "сините", кълбото стана неспасяемо за Вуцов, хвърляйки в екстаз близо 12 000-те почитатели на "армейците".

Левски се нуждаеше от всякаква помощ, за да намери път обратно в двубоя. Добро начало бяха 13-те добавени минути към второто полувреме, а във втората такава символичните домакини получиха и числено предимство на терена. Давид Пастор влезе с бутоните напред в глезена на появилия се като резерва Борислав Рупанов. Първоначално бразилецът бе предупреден с жълт картон, но след преразглеждане от ВАР, Гидженов директно изгони десния уингбек на "армейците".

До края на срещата обаче "сините" не успяха да създадат опасност пред вратата на Фьодор Лапоухов и така трябваше да преглътнат горчилката от загуба срещу най-големия си съперник.

След почивката за националните отбори ЦСКА ще бъде домакин на Ботев Пловдив на 22 ноември, докато ден по-късно Левски гостува на новака Монтана.

Свързани статии:

Първа лига: Левски - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Левски - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Левски приема ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски" в 220-ото...
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празнуваме Архангеловден!
1
Празнуваме Архангеловден!
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
3
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея
5
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението...
Турция издаде заповед за арест за геноцид срещу Нетаняху
6
Турция издаде заповед за арест за геноцид срещу Нетаняху

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Български футбол

Първа лига: Левски - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Левски - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Радослав Кирилов е с контузия на бедрото Радослав Кирилов е с контузия на бедрото
Чете се за: 00:42 мин.
Радослав Цонев донесе трите точки на Ботев Враца при гостуването на Локомотив Сф Радослав Цонев донесе трите точки на Ботев Враца при гостуването на Локомотив Сф
Чете се за: 01:07 мин.
Първа лига: Локомотив София - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив София - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
Станислав Иванов замества контузения Радослав Кирилов в националния отбор Станислав Иванов замества контузения Радослав Кирилов в националния отбор
Чете се за: 00:30 мин.
Ботев Пловдив с благодарности към Иван Цветанов Ботев Пловдив с благодарности към Иван Цветанов
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата? Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата?
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Объркани пътници, заради спряното метро по линия 3
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Кола се обърна на пътя Казанлък - Стара Загора, водачът е пострадал
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ