ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

ЦСКА спечели 220-то издание на Вечното дерби на българския футбол. Селекцията на Христо Янев се наложи с 1:0 над големия си съперник Левски пред 30 000 на Националния стадион "Васил Левски". Единственото попадение в поредния нажежен сблъсък между "сини" и "червени" отбеляза Джеймс Ето'о в 77-ата минута, а "армейците" трябваше да изиграят последните 15 минути и с човек по-малко след изгонването на Давид Пастор.

Така ЦСКА продължава ренесанса си под ръководството на Янев, записвайки шеста поредна победа във всички турнири и общо девети мач без да допусне загуба. "Червените" си върнаха шестата позиция от Ботев Враца в класирането на Първа лига, събирайки актив от 22 точки.

Възпитаниците на Хулио Веласкес, който вече има на сметката си равенство и загуба срещу големия съперник, продължават да са на върха в българското първенство с 35 пункта, но позволяват на ЦСКА 1948 и Лудогорец да скъсят дистанцията помежду им.

Още във втората минута Левски се опита да вземе контрол върху сблъсъка, пращайки първия удар - дело на Майкон, който прелетя встрани от вратата на Фьодор Лапоухов.

В 13-ата минута беларуският страж трябваше да направи и първата си намеса. Майкон центрира от свободен удар към Георги Костадинов, който отклони топката с глава на другата греда, където чакаше Марин Петков. Капитанът на "сините" не се поколеба и стреля веднага с левия си крак, но Лапоухов спаси. При добавката Петков не успя да насочи кълбото към вратата с глава.

Символичните домакини продължиха да контролират събитията на Националния стадион, изцяло лимитирайки големия съперник пред собствената врата, но по-голям интерес привличаха хореографите на двете агитки, за сметка на случващото се на терена. Мократа тревна настилка на "Васил Левски" и множеството нарушения също разваляха ритъма на играта.

В 44-ата минута ЦСКА най-накрая прати удар по посока вратата на Светослав Вуцов. Бруно Жордао пробва късмета си от дистанция, но топката прелетя над целта.

Броени секунди преди да свърши първата част и двата столични гранда получиха по шанс да се оттеглят на почивката с аванс. Първо Акрам Бурас копна кълбото по прекрасен начин към Евертон Бала, чийто ножичен удар мина малко над вратата на Лапоухов. В ответната атака дойде и реда на "червените", които изпълниха заучено статично положение, завършено от Лумбард Делова, но Вуцов внимаваше и изби в корнер.

В началото на второто полувреме Радослав Гидженов бе принуден да прекъсне играта за около 2-3 мин, заради запалване на димки от феновете в Сектор "Г".

Вместо нещата да се успокоят, в 54-ата минута се разигра сериозно меле между двата отбора. Адриан Лапеня и Георги Костадинов се сблъскаха за топката, след което опитният играч на Левски повали капитана на "червените". Веднага след това всички играчи на терена, включително и резервите, влязоха в огромен сблъсък.

След дълга проверка от видеоасистент арбитрите, главният съдия стигна до заключението да даде жълти картони на Костадинов и Марин Петков от Левски, както и на Лапеня и Анжело Мартино от ЦСКА.

Игровото темпо продължи да страда, но това се промени четвърт час преди края на редовното време. Защитата на символичните домакини не успя да обработи добре центриране на Йоанис Питас и топката попадна в Джеймс Ето'о, който стреля от раз и благодарение на рикошет в бранител на "сините", кълбото стана неспасяемо за Вуцов, хвърляйки в екстаз близо 12 000-те почитатели на "армейците".

Левски се нуждаеше от всякаква помощ, за да намери път обратно в двубоя. Добро начало бяха 13-те добавени минути към второто полувреме, а във втората такава символичните домакини получиха и числено предимство на терена. Давид Пастор влезе с бутоните напред в глезена на появилия се като резерва Борислав Рупанов. Първоначално бразилецът бе предупреден с жълт картон, но след преразглеждане от ВАР, Гидженов директно изгони десния уингбек на "армейците".

До края на срещата обаче "сините" не успяха да създадат опасност пред вратата на Фьодор Лапоухов и така трябваше да преглътнат горчилката от загуба срещу най-големия си съперник.

След почивката за националните отбори ЦСКА ще бъде домакин на Ботев Пловдив на 22 ноември, докато ден по-късно Левски гостува на новака Монтана.