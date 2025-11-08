БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:22 мин.

Христо Янев: Чаках тази победа 10 години

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Старши треньорът на ЦСКА коментира промените в схемата, с които е изненадал големия съперник Левски.

Христо Янев
Снимка: startphoto.bg
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че играчите му са били пределно мотивирани да покажат, че не отстъпват по нищо на големия съперник Левски, въпреки голямата точкова разлика между двата отбора в класирането.

"Чаках този момент 10 години и тази победа е специална за мен. Изиграхме добър мач срещу силен отбор, който доминира в първенството. Не позволихме ситуации пред нашата врата, създадохме много пред противниковата.

Най-важно беше духът в съблекалнята. Отборът излезе обединен, вярващ в себе си, готов да се бори. Видях заряд в играчите.

Направихме промени в схемата, за да може да изненадаме Левски и да неутрализираме Сангаре, който е изключително силен физически. Добре за нас беше, че Ради Кирилов не игра срещу нас, който също е силен един на един. Бяхме стабилни и на статичните положения и това е още една причина да използваме трима централни защитници.

Дори в трудните моменти, когато дадоха 20 минути продължения, изгониха ни човек, играчите реагираха адекватно.

Най-важното е, че всички в ЦСКА бяхме твърдо решени да се борим до края. В тези мачове има значение мотивацията, желанието и това, което може да бъде печелившо за теб.

Очаквам тази победа да вдъхне увереност на отбора, летвата на очакванията към нас вече е вдигната по-високо", коментира Христо Янев на пресконференцията след мача.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА София #Христо Янев #Вечното дерби

