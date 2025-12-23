БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА се похвали: Най-модерният стадион в България се оформя с бързи темпове

от БНТ
Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
Строежът на новото спортно съоръжение се движи в срок.

ЦСКА стадион
Снимка: Официален сайт / cska.bg
Ръководството на ЦСКА публикува на официалния си сайт видео, в което запознава обществеността с прогреса по изграждането на новия стадион на клуба. „Червените“ са категорични, че съоръжението ще бъде „най-модерното в България“ и „се оформя с бързи темпове“.

От клуба разкриват, че футболистите на ЦСКА ще разполагат с изключително модерна и просторна съблекалня. Представителите на медиите също ще могат да се радват на комфорт, когато отразяват пресконференции или взимат интервюта във флаш зоната на „Българска армия“. От клуба са помислили и за най-малките привърженици, за които също са подготвени приятни изненади.

Ето още какво споделят от сайта на „червените“:

„Най-модерният стадион в България се оформя с бързи темпове, а активната работа не спира дори през празничните дни. Целта е една – съвсем скоро ЦСКА да се завърне в своя дом, където да продължи да пише славната си футболна история. Освен че ще отговаря на всички изисквания на УЕФА, „Българска армия“ ще предложи условия, които да задоволят и най-претенциозните, а изживяването на феновете ще е наистина неповторимо.

Поредно доказателство получаваме от разказа на изпълнителния директор на APD България Александър Ангелов, който за първи път ни въвежда в сърцето на Сектор А – Ниво 0, или т.нар. „футболна зона“ на стадиона: достъпа на играчите, зоните и помещенията за служебните лица, тунела, извеждащ футболистите на терена, залата за пресконференции, микс зоната, фен магазина, ресторанта с детския кът, кухненските зони и – разбира се – бъдещата съблекалня на ЦСКА, където футболните ни герои ще се готвят за славните битки.

Както обещахме, в поредица от епизоди, ще имате възможност да се запознаете с новото ни бижу до най-малкия детайл, а днес стартираме с първия етаж на основния сектор.

Без съмнение „червените“ футболисти ще се радват на изключителен комфорт: Основната част на „армейската“ съблекалня ще е с площ от 87 кв. м. и ще е оборудвана с всякакви удобства. Освен с персонализирани шкафчета за всички играчи, помещението ще има светещ таван, на който ще грее емблемата на клуба. На разположение на треньорския щаб ще са пълен набор от технически възможности за подготовка и указания (мултимедия, магнитни дъски и др.). Отделна стая е обособена за треньорския щаб, докато в санитарната част е предвиден и „леден“ басейн за възстановяване на футболистите. Освен това - за пълноценната подготовка на играчите, е предвидено масажно помещение с площ от 32 кв. м., както и допълнителна медицинска стая.

Обширна част от съблекалнята на ЦСКА е предназначена за загрявка преди двубоите – залата е с площ от 78 кв. м. и ще разполага с настилка от изкуствена трева, различни фитнес уреди и друго помощно оборудване.

Съблекалнята за гостуващите отбори също ще е с най-модерни функционалности, включително отделно помещение за треньорския щаб, масажна стая, санитарни помещения и др.

В предверието към изхода за терена е предвидено специално пространство за интервюта веднага след края на мачовете (флаш зона), а в общия коридор, свързващ двете съблекални се намира и т.нар. „микс зона“, където журналистите ще имат пряк достъп до играчите след двубоите. Непосредствено до нея – за удобство на медиите, е позиционирана и залата за пресконференции, която също ще отговаря на всички изисквания на УЕФА за мачове от международно ниво (като капацитет и оборудване).

Обширна зона на Ниво 0 е предвидени за официалния фен магазин на ЦСКА, който всъщност ще „прелива“ и на горното ниво с пряка връзка с клубния музей. В непосредствена близост ще е ресторантската част и специално обособен детски кът, в който най-малките „армейци“ ще получат специална грижа и внимание.

От разказа за Александър Рангелов става ясно, че в срок се реализират и дейностите по завършване на козирката и металната конструкция на фасадата, след чието завършване ще бъде поставена и окачената стъклена фасада.

Подробен разказ за помещенията във вътрешността на първото ниво на Сектор А вижте във видеото“.


#стадион Българска армия #ПФК ЦСКА София

