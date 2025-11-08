Радослав Цонев донесе трите точки на Ботев Враца при гостуването на Локомотив Сф

Радослав Цонев донесе успеха за Ботев Враца при гостуването на Локомотив София от 15-ия кръг на Първа лига. Бившият футболист на Левски вкара единственото попадение в 49-ата минута за крайното 1:0.

По този начин врачани сложиха край на серията от две победи на столичните "железничари" в съперничеството между отборите. Последният успех преди това за Ботев датираше от лятото на 2024 г. Тогава северняците си тръгнаха с трите точки след 1:0.

След днешната победа за Ботев Враца това беше трети пореден успех и общо четвърти мач без поражение. За Локомотив София обаче приключи серията без загуба в предходните три двубоя във всички турнири.

По този начин врачани вече са шести във временното класиране с два пункта пред ЦСКА. Столичани са девети с 16 пункта.