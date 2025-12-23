Монтана официално се раздели с Анатоли Нанков

Монтана се раздели със старши треньора си Анатоли Нанков, съобщиха от пресслужбата на клуба. След 17 мача начело на тима специалистът напуска след края на есенния дял от шампионата.

Заедно с Нанков си тръгва и помощникът му Илиян Памуков.

Нанков пое отбора на 11-ти август тази година, наследявайки на поста Танчо Калпаков, с когото „сините“ се разделиха след първите четири кръга от кампанията.

След загуба от ЦСКА 1948 в дебютния си двубой начело на монтанчани, Анатоли Нанков регистрира три последователни успеха, но в следващите 11 двубоя за първенство Монтана допусна 7 загуби и взе само четири точки благодарение на четири равенства. В това време тимът отстрани втородивизионния Марек (Дупница) за Купата на България, но отпадна на 1/8-финалите от Локомотив (Пловдив) в мач, който се оказа последен за наставника.

„Ръководството на клуба му благодари за работата и професионализма по време на престоя му в отбора и му пожелава здраве и успехи занапред!“, написаха от клуба.