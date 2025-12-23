БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Монтана официално се раздели с Анатоли Нанков

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Заедно с Нанков си тръгва и помощникът му Илиян Памуков.

анатоли нанков пропуснахме своите шансове
Снимка: startphoto.bg
Монтана се раздели със старши треньора си Анатоли Нанков, съобщиха от пресслужбата на клуба. След 17 мача начело на тима специалистът напуска след края на есенния дял от шампионата.

Заедно с Нанков си тръгва и помощникът му Илиян Памуков.

Нанков пое отбора на 11-ти август тази година, наследявайки на поста Танчо Калпаков, с когото „сините“ се разделиха след първите четири кръга от кампанията.

След загуба от ЦСКА 1948 в дебютния си двубой начело на монтанчани, Анатоли Нанков регистрира три последователни успеха, но в следващите 11 двубоя за първенство Монтана допусна 7 загуби и взе само четири точки благодарение на четири равенства. В това време тимът отстрани втородивизионния Марек (Дупница) за Купата на България, но отпадна на 1/8-финалите от Локомотив (Пловдив) в мач, който се оказа последен за наставника.

„Ръководството на клуба му благодари за работата и професионализма по време на престоя му в отбора и му пожелава здраве и успехи занапред!“, написаха от клуба.

#Първа лига 2025/2026 #Анатоли Нанков #ПФК Монтана

Product image
