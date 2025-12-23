БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александра Жекова за работата с подрастващи футболисти: Вложихме се много, резултатите са позитивни

Снимка: БТА
Снимка: БТА
След успешната си кариера в сноуборда, Александра Жекова не спира да търси развитие. Изненадващо тя приема ново предизвикателство и от снежните писти се мести край футболния терен. В подкаста на Българския футболен съюз тя разказва за пътя й от пистите до поканата да стане част от родната ни федерация по футбол.

„Може би ще ви изненадам, но бях едва на 7, когато за пръв път играх футбол на двора. Усетих динамиката на играта и много ми хареса. Спомням си го и като предизвикателство по отношение на тактиката. След това професионалният ми път ме свърза с големите имена във футбола по различни професионални направления и хубави каузи, полезни за обществото. Към днешна дата имам честта и удоволствието да работя в най-голямата българска федерация“, каза тя.

Жекова разкри и подробности около изненадващата покана от БФС:

„С г-н Георги Иванов се познавахме от Национална спортна академия, бяхме колеги в обучение по спортна психология. Към онзи момент той бе технически директор към БФС и ми сподели за предизвикателствата в женския футбол у нас. Запозна ме със Силвия Радойска, която бе селекционер на националния ни отбор при жените. Имах знания и опит, но не с отбори. По това време се сертифицирах за отборен треньор за високи постижения. Г-н Иванов ми предложи да направим среща и така започна нашето партньорство. В първата година имах възможност да пътувам с женския ни национален отбор и да видя в реална обстановка какви са предизвикателствата, динамиката и изискванията. През цялото това време се стараех да давам най-доброто, но това бе безценен опит. Мисля, че за тях също имаше огромен позитив, защото бе нов модел на работа. След това получих покана и за среща с Лъчезар Димов, директор развитие на детско-юношеския футбол. Много си паснахме като визия, цели и идеи за развитието на младите футболисти.

За бившата сноубордистка задача се е сторила плашеща, но 2 сезона по-късно тя е удовлетворена и доволна от резултатите.

Стори ми се предизвикателно да поема толкова отбори (България U15, U17 и U19), но го направих. Вече имаме зад гърба си 2 сезона и мога да кажа, че всички се вложихме много, резултатите също са позитивни. За мен бе голямо вдъхновение", допълни още Жекова.

В своето участие в подкаста Жекова разказва още за предизвикателствата в работата с отделните възрасти като се връща и към спортната си кариера, не пропуска да коментира и предстоящото домакинство на България на Евро 2028 при 19-годишните.

