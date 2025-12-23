БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трансферната забрана е вдигната: Ботев Пловдив изплати задълженията си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Пловдивчани платиха близо милион и половина лева.

ЦСКА - Ботев Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ботев Пловдив зарадва привържениците си, след като информира, че е изплатил всички контрагенти задължения в размер на близо милион и половина лева.

"Канарчетата" имаха няколко влезли в сила забрани от Световната футболна централа (ФИФА) за осъществяване на трансфери заради неплатени задължения, генерирани от предишното ръководство на "жълто-черните".

Пълен текст на публикацията:

Пожелание към феновете на ПФК Ботев Пловдив

Скъпи жълто-черни сърца,

пожелаваме на всички вас весели празници, много здраве, спокойствие и топлина в домовете ви.

С радост ви информираме, че днес ПФК Ботев изплати към всички контрагенти задължения в точен размер на 1 482 484.80 лв, които до този момент блокираха възможността за трансфери. Така всички ще посрещнем предстоящите празници със спокойствие, сигурност и увереност.

Даваме пълна възможност на нашия специалист и старши треньор Димитър Димитров-Херо да вземе необходимите решения и да картотекираме футболистите, които според него ще помогнат на отбора. Вярваме му и сме убедени, че ще върне Ботев там, където му е мястото.

Наистина е тежко, когато плащаш грешките и кражбите на други хора, но точно тези изпитания ни правят по-силни, по-единни и по-решителни. Ние няма да се откажем и ще продължим да градим Ботев с чест, прозрачност и отговорност.

Нека през новата година бъдем заедно на нашия красив стадион!

Да загърбим всички разногласия и да работим заедно за доброто и бъдещето на нашия любим клуб Ботев Пловдив.

Ботев е над всичко и над всички.

Свързани статии:

Ботев обяви близо милион и половина лева задължения към ФИФА
Ботев обяви близо милион и половина лева задължения към ФИФА
От ръководството на клуба категорично заявяват, че задълженията,...
Чете се за: 02:17 мин.
#Ботев Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Футбол

Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Чете се за: 01:37 мин.
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите
Чете се за: 01:52 мин.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ