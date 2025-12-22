Ботев обяви близо милион и половина лева задължения към ФИФА

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Станко Димов
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
От ръководството на клуба категорично заявяват, че задълженията, „оставени като тежко наследство“ ще бъдат погасени.

Ръководството на Ботев (Пловдив) обяви в официалния си сайт задълженията, които клубът има към ФИФА по различни дела. От показаната справка става ясно, че „канарчетата“ дължат 1 482 484,80 лева или 757 982,44 евро. От ръководството на клуба категорично заявяват, че задълженията, „оставени като тежко наследство“ ще бъдат погасени, и скоро ще падне забраната за трансфери.

Ето и цялото съобщение от сайта на Ботев:

Скъпи ботевисти,

Искаме открито и честно да ви запознаем със задълженията към ФИФА, които са генерирани от „Нашият клуб – нашият президент“ по време на предишното „Европейско управление“ на ПФК Ботев Пловдив.

Вместо тези средства да бъдат инвестирани в нашите деца, в школата и в привличането на качествени футболисти, до края на годината нашият любим клуб ще бъде принуден да покрие тези безумни задължения, оставени като тежко наследство.

Не се съмнявайте обаче – ние ще се справим и с това. Длъжни сме го направим.
Длъжни сме пред историята на клуба, пред емблемата, пред всички вас.

Нашата цел остава ясна и непроменена – да дадем реална възможност на нашия треньор, един от най-големите футболни специалисти в България, да изгради качествен, боеспособен и конкурентен отбор, който да носи гордост и радост на жълто-черната общност.

Благодарим ви за търпението, подкрепата и вярата. Без вас тази битка не може да бъде спечелена.

Пожелаваме на всички вас весели празници и щастливо посрещане на Новата година.
Нека си пожелаем една силна 2026 година за Ботев Пловдив –
с пълни трибуни на нашия красив стадион,
с единен дух
и с безрезервна подкрепа за нашите момчета на терена.

Само Ботев!

#ПФК Ботев Пловдив

