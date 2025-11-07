Клубният автобус на Ботев Враца е попаднал в инцидент на път към София

Отборът на Ботев Враца пристигна в София, където утре предстои гостуването на Локомотив в среща от 15-ия кръг на Първа лига.

В началото на пътуването тимът попадна в лек пътен инцидент на територията на Враца, което наложи смяна на автобуса и доведе до кратко забавяне на отпътуването към столицата.