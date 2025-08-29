БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Кристъл Палас ще се изправи срещу детронатора на Левски в Лигата на конференциите

Спорт
Абърдийн с Димитър Митов получи нелек жребий за третия по сила европейски клубен турнир.

УЕФА Лига на конференциите, жребий
Снимка: БТА
Носителят на ФА Къп Кристъл Палас ще посрещне нидерландския АЗ Алкмаар, а италианският Фиорентина ще гостува на германския Майнц в двата най-интересни мача от основната фаза на Лигата на конференциите. Това стана ясно след изтеглянето на жребия в Монако.

АЗ, който в плейофния кръг отстрани българския Левски, ще играе още със словашкия Слован Братислава, полския Ягелония, косовския Дрита, кипърския АЕК Ларнака и ирландския Шелбърн.

АЗ Алкмаар сложи край на европейската мечта на Левски

Полският Ракув Ченстохова, който елиминира Арда Кърджали, пък ще играе с австрийския Рапид Виена, чешките Спарта Прага и Сигма Оломоуц, кипърския Омония, босненския Зрински Мостар и румънския Университатя Крайова.

Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите

Тимът на Абърдийн, на чиято врата пази националът Димитър Митов, изтегли коварен жребий в лицето на украинския Шахтьор Донецк, чешкия Спарта Прага, френския Страсбург, гръцкия АЕК Атина, кипърския АЕК Ларнака и арменския Ноа.

Шампионът на Република Северна Македония Шкендия Тетово, който пък загуби от Лудогорец в плейофа за Лига Европа, изтегли за съперници Слован Братислава, испанския Райо Валекано, Ягелония, Дрита, АЕК Ларнака и Шелбърн. Жребият на Шкендия бе напълно идентичен с този на АЗ, като единствената разлика е съперникът във втора урна - в единия случай Кристъл Палас, а в другия - Райо Валекано.

В Лигата на конференциите всеки отбор ще играе по шест мача - три като домакин и три като гост. Първите срещи са на 2 октомври, а последните - на 18 декември.

#УЕФА Лига на конференциите 2025/26

Старши треньорът на Ракув: Постигнах личната си цел
Старши треньорът на Ракув: Постигнах личната си цел
Капитанът на АЗ Алкмаар: Нашата задължителна цел беше да влезем в груповата фаза и я изпълнихме Капитанът на АЗ Алкмаар: Нашата задължителна цел беше да влезем в груповата фаза и я изпълнихме
Анатолий Господинов: Бяхме по-добри от Ракув и съм горд от постигнатото Анатолий Господинов: Бяхме по-добри от Ракув и съм горд от постигнатото
Александър Тунчев: Излизаме с гордо вдигната глава от този мач Александър Тунчев: Излизаме с гордо вдигната глава от този мач
Хулио Веласкес: Имаше голяма разлика в класите на двата отбора, АЗ не прощава Хулио Веласкес: Имаше голяма разлика в класите на двата отбора, АЗ не прощава
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в...
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" се върна в България Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" се върна в България
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да...
