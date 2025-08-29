Кристъл Палас ще се изправи срещу детронатора на Левски в Лигата на конференциите

Носителят на ФА Къп Кристъл Палас ще посрещне нидерландския АЗ Алкмаар, а италианският Фиорентина ще гостува на германския Майнц в двата най-интересни мача от основната фаза на Лигата на конференциите. Това стана ясно след изтеглянето на жребия в Монако.

АЗ, който в плейофния кръг отстрани българския Левски, ще играе още със словашкия Слован Братислава, полския Ягелония, косовския Дрита, кипърския АЕК Ларнака и ирландския Шелбърн.

АЗ Алкмаар сложи край на европейската мечта на Левски

Полският Ракув Ченстохова, който елиминира Арда Кърджали, пък ще играе с австрийския Рапид Виена, чешките Спарта Прага и Сигма Оломоуц, кипърския Омония, босненския Зрински Мостар и румънския Университатя Крайова.

Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите

Тимът на Абърдийн, на чиято врата пази националът Димитър Митов, изтегли коварен жребий в лицето на украинския Шахтьор Донецк, чешкия Спарта Прага, френския Страсбург, гръцкия АЕК Атина, кипърския АЕК Ларнака и арменския Ноа.

Шампионът на Република Северна Македония Шкендия Тетово, който пък загуби от Лудогорец в плейофа за Лига Европа, изтегли за съперници Слован Братислава, испанския Райо Валекано, Ягелония, Дрита, АЕК Ларнака и Шелбърн. Жребият на Шкендия бе напълно идентичен с този на АЗ, като единствената разлика е съперникът във втора урна - в единия случай Кристъл Палас, а в другия - Райо Валекано.

В Лигата на конференциите всеки отбор ще играе по шест мача - три като домакин и три като гост. Първите срещи са на 2 октомври, а последните - на 18 декември.