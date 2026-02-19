Кристъл Палас стигна до равенство в гостуването си на Зрински Мостар

Срещата между Зрински Мостар и Кристъл Палас от плейофите в Лигата на конференциите завърши при равенство 1:1. Лондончани поведоха, но възпитаниците на Игор Щимац стигнаха до гол през второто полувреме.

В 12-ата минута на стадион "Под Биелим Бриегом" в Мостар Исмаила Сар изпрати топката във вратата, но попадението му бе отменено заради засада.

Гостите откриха резултата в предпоследната минута от редовното време на първата част. Исмаила Сар се разписа с фалцов удар по земя в далечния ъгъл, от вътрешността на наказателното поле.

След почивката домакините възобновиха равенството. Лео Микич изведе Карло Абрамович в пеналтерията и нападателят изравни с удар по диагонала.

До края на срещата Адам Уортън можеше да донесе успеха на "орлите", но стреля в напречната греда.

Реваншът на стадион "Селхърст Парк" в Лондон е в четвъртък, 26-и февруари, от 22:00 часа.

В останалите мачове, играни по същото време, Лех Познан спечели гостуването си на КуПС с 2:0 с голове на Антони Козубал и Таофик Ишмаил през първото полувреме. Ноа постигна минимален успех с 1:0 в домакинството си на АЗ Алкмаар с гол на Оганес Амбарцумян след почивката, а срещата между Сигма Оломуц и Лозана завърши при равенство 1:1 след попадения на Нейтън Бътлър-Ойедеджи и Даниел Щурм.