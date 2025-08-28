БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците...
Чете се за: 03:42 мин.
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

АЗ Алкмаар сложи край на европейската мечта на Левски

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Европейски футбол
Запази

"Сините" загубиха с общ резултат 1:6 от нидерландците.

ПФК Левски
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Левски отпадна от европейските клубни турнири, след като допусна поражение и в реванша срещу АЗ Алкмаар в мача за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. След загубата с 0:2 в София преди седмица, днес "сините" отстъпиха с 1:4 на стадион "АФАС" и така с общ резултат 1:6 бяха елиминирани от третия по сила европейски клубен турнир.

Пред пътуващата агитка от около 1000 фенове, българският представител започна по възможно най-лошия начин и рано се сбогува с надеждите си за обрат. Още в третата минута Пеер Коопмайнерс стреля след статично положение, което предизвика спасяване на Светослав Вуцов, но на точното място за добавка бе Ибрахим Садик, който откри резултата, както го направи и в София.

Три минути по-късно АЗ удвои. Левият бек Макс де Вит проби дълбоко в половината на Левски и центрира към Мекс Меердинк, който удвои резултата.

Малко след това "сините" претендираха за дузпа за нарушение на капитана Джорди Класи срещу Майкон, но и преразглеждане от ВАР не успя да убеди главния съдия Дамиан Силвестжак да покаже бялата точка.

В 14-ата минута Евертон Бала пробва късмета си от около 30 метра, но топката попадна право в ръцете на Роме-Джейдън Овусу-Одуро.

Домакините контролираха играта и Меердинк можеше да направи 3:0 в 42-ата минута, но ударът му мина над вратата. Той обаче асистира на Садик в първата минута на добавеното време и така ганаецът се отчете с второто си попадение.

В началото на второто полувреме Левски изравни. Майкон копна топката по прекрасен начин към Евертон Бала, който не остави шансове на стража на нидерландците с мощен шут.

В 78-ата минута влезлият като резерва Рилдо също пробва късмета си от въздух, но ударът му рикошира от защитник на АЗ, а Овусу-Одуро успя да хване посоката на изстрела и предотврати втори гол във вратата си.

За сметка на това, осем минути по-късно резервата Лекинисио Зеефуик сложи точка на спора и оформи крайното 4:1.

Свързани статии:

Лига на конференциите: АЗ Алкмаар - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Лига на конференциите: АЗ Алкмаар - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Левски отпадна от Лигата на конференциите след загуба с общ...
#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ФК АЗ Алкмаар #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
4
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
5
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Арда се бори, но не успя да пребори Ракув за място в Лигата на конференциите
6
Арда се бори, но не успя да пребори Ракув за място в Лигата на...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Спорт

Хулио Веласкес: Имаше голяма разлика в класите на двата отбора, АЗ не прощава
Хулио Веласкес: Имаше голяма разлика в класите на двата отбора, АЗ не прощава
Арда се бори, но не успя да пребори Ракув за място в Лигата на конференциите Арда се бори, но не успя да пребори Ракув за място в Лигата на конференциите
Чете се за: 03:30 мин.
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
Чете се за: 02:20 мин.
Лига на конференциите: Арда - Ракув (ГАЛЕРИЯ) Лига на конференциите: Арда - Ракув (ГАЛЕРИЯ)
Евертон Бала: Направихме много грешки през първото полувреме Евертон Бала: Направихме много грешки през първото полувреме
Чете се за: 01:10 мин.
България преодоля пасив от 14 точки и се класира за финала на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б България преодоля пасив от 14 точки и се класира за финала на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ