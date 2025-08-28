АЗ Алкмаар сложи край на европейската мечта на Левски

Левски отпадна от европейските клубни турнири, след като допусна поражение и в реванша срещу АЗ Алкмаар в мача за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. След загубата с 0:2 в София преди седмица, днес "сините" отстъпиха с 1:4 на стадион "АФАС" и така с общ резултат 1:6 бяха елиминирани от третия по сила европейски клубен турнир.

Пред пътуващата агитка от около 1000 фенове, българският представител започна по възможно най-лошия начин и рано се сбогува с надеждите си за обрат. Още в третата минута Пеер Коопмайнерс стреля след статично положение, което предизвика спасяване на Светослав Вуцов, но на точното място за добавка бе Ибрахим Садик, който откри резултата, както го направи и в София.

Три минути по-късно АЗ удвои. Левият бек Макс де Вит проби дълбоко в половината на Левски и центрира към Мекс Меердинк, който удвои резултата.

Малко след това "сините" претендираха за дузпа за нарушение на капитана Джорди Класи срещу Майкон, но и преразглеждане от ВАР не успя да убеди главния съдия Дамиан Силвестжак да покаже бялата точка.

В 14-ата минута Евертон Бала пробва късмета си от около 30 метра, но топката попадна право в ръцете на Роме-Джейдън Овусу-Одуро.

Домакините контролираха играта и Меердинк можеше да направи 3:0 в 42-ата минута, но ударът му мина над вратата. Той обаче асистира на Садик в първата минута на добавеното време и така ганаецът се отчете с второто си попадение.

В началото на второто полувреме Левски изравни. Майкон копна топката по прекрасен начин към Евертон Бала, който не остави шансове на стража на нидерландците с мощен шут.

В 78-ата минута влезлият като резерва Рилдо също пробва късмета си от въздух, но ударът му рикошира от защитник на АЗ, а Овусу-Одуро успя да хване посоката на изстрела и предотврати втори гол във вратата си.

За сметка на това, осем минути по-късно резервата Лекинисио Зеефуик сложи точка на спора и оформи крайното 4:1.