Интер чака решението на Жоао Кансело, Ал-Хилал се съгласи да поеме част от заплатата му

Интер очаква „зелена светлина“ от Жоао Кансело, след като от Ал-Хилал са взели решение да поемат част от заплатата на португалския защитник, съобщават италианските медии. „Нерадзурите“ обаче не са единственият клуб, който следи ситуацията около крайния бранител.

Според информация на Gazzetta dello Sport, Кансело може да се завърне в Интер още през януарския трансферен прозорец, като настоящият му клуб Ал-Хилал е готов да покрие значителна част от възнаграждението му до края на сезона.

Интер е поставил таван от около 3 милиона евро, които е готов да плати до юни, докато саудитският клуб ще поеме остатъка от годишната заплата на играча, възлизаща на около 15 милиона евро, както и бонусите по договора му.

В момента „нерадзурите“ изчакват окончателното решение на самия Кансело, тъй като интерес към него има и от други клубове, сред които и Барселона, които също проучват възможността за трансфер през зимата.

Изданието допълва, че ръководството на Интер наскоро е осъществило нов контакт с агента на футболиста Жорже Мендеш и се надява португалецът да предпочете завръщане на „Сан Сиро“, където вече игра през сезон 2017/18.

Кансело постепенно загуби мястото си в плановете на Симоне Индзаги в Ал-Хилал и отношенията между двамата вече не са добри, което прави раздялата между защитника и саудитския клуб все по-вероятна в следващите дни.