Ламин Ямал и Дани Олмо ще бъдат на линия за мача с Еспаньол

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че Ламин Ямал ще бъде на разположение за мача срещу Еспаньол в събота вечер.

18-годишната суперзвезда на каталунския гранд пропусна тренировката на тима в четвъртък поради настинка, но изглежда ще бъде възстановен навреме. Германският специалист разкри още, че Барселона търси защитник, който да опита да привлече през зимния трансферен прозорец.

„Предстои ни интересен мач срещу Еспаньол. Те имат пет поредни победи, това е фантастично. Те натискат много. Ще трябва да бъдем внимателни и да играем по най-добрия начин“, коментира Флик на пресконференцията преди двубоя. „Мачът срещу тях през миналия сезон също не беше лесен. Тази година те са уверени, а ние трябва да запазим спокойствие. В крайна сметка мисля, че имаме достатъчно качества, за да спечелим. Трябва да сме концентрирани върху своя отбор, а не върху другия“, добави наставникът на Барселона.

Освен за състоянието на Ямал, Флик говори и за завръщането на Дани Олмо.